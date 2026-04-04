Sinop Veteriner Hekimleri Odası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Oda Başkanı Doğan Özdemir, il protokolü, oda üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Vali Özarslan, odanın kentte hayvan sağlığının korunması, hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve hayvan refahına yönelik önemli çalışmalar yürüteceğini belirterek, Sinop’a ve veteriner hekimlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oda Başkanı Doğan Özdemir ise açılış konuşmasında, veteriner hekimliğin insanlık tarihi kadar eski ve sağlık alanının en önemli mesleklerinden biri olduğunu vurguladı. Hayvan sağlığının korunmasının insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Özdemir, veteriner hekimliğin yalnızca hayvan tedavisiyle sınırlı olmadığını, zoonoz hastalıklarla mücadeleden güvenilir gıda üretimine kadar geniş bir alanı kapsadığını da söyledi.

Sinop’ta bağımsız oda kurulması için gerekli sürecin tamamlandığını belirten Özdemir, 1 Şubat 2026’da yapılan genel kurulun ardından odanın resmiyet kazandığını ve Türkiye’deki 71. veteriner hekimler odası olduklarını açıkladı. Odanın 83 üyesi bulunduğunu, kentte 32 veteriner kliniğinde 38 veteriner hekimin görev yaptığını, ayrıca 6343 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği, balık unu ve yağı fabrikaları bünyelerinde sorumlu veteriner hekim çalıştırmak zorunda olduğundan 5 balıkçılık işletmesi ve bir mama fabrikasında olmak üzere toplam 6 veteriner hekimin de buralarda görev yaptığını ifade etti.

Sinop Belediyesi ile yapılan ortak hizmet protokolü kapsamında sahipsiz hayvanların korunması ve tedavisine yönelik çalışmalar yürütüleceğini belirten Özdemir, oda bürosunun tahsisi için belediyeye teşekkür ederek, “Büromuz dar olabilir ama yüreğimiz herkesi alacak kadar geniş” dedi.

Sinop Veteriner Hekimleri Odası’nın, meslektaşlarının haklarını korumak, hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve ‘Tek Sağlık’ ilkesi doğrultusunda insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.