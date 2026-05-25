Arnavutköy Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için ilçe genelindeki mezarlıklarda çalışma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda yaşanan temizlik eksiklikleri üzerine belediye ekipleri sahaya inerek kapsamlı bir temizlik seferberliği gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarında ot biçme, yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi, yol ve yürüyüş güzergâhlarının temizliği ile genel bakım çalışmaları yapılıyor. Ekipler, bayram öncesinde vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak mezarlıkların daha düzenli ve bakımlı hale getirilmesi için yoğun mesai harcıyor.