İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük’te 23 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınlarına karşı bin 386 personel, 389 araç ve 19 hava aracıyla aralıksız mücadele edildiğini duyurdu. Yangınlar dolayısıyla bin 839 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, her ağaç ve can için çalışmaların durmaksızın süreceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Karabük’teki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yangınla mücadelede bin 386 personelin, 389 araç ve 3 uçak ile 16 helikopterden oluşan 19 hava aracıyla yoğun bir çaba sarf edildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, “Karabük’te ormanlarımız için, canlarımız için, vatan toprağımız için yangınlara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1949463299122254263

Yangınların etkisiyle bin 839 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, “Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim her türlü afetten ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları korusun” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

Hatırlanacağı gibi, Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 23 Temmuz’da başlayan yangınlar, 5’inci gününde devam ederken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.