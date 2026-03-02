Jandarma ekiplerince 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 394 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi. 65 şüpheli yakalanırken, 37'si tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 394 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 37'si tutuklanırken, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İLLERE GÖRE SUÇLAMALAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da sosyal medya üzerinden tarım ürünü alım ilanı vererek ve yüz yüze görüşmeler yaparak ürünleri teslim aldıkları ancak ödeme yapmadıkları, Kocaeli'de vatandaşları şiddet ve baskıyla mal varlıklarını devretmeye zorladıkları, Konya'da sahte internet siteleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçirdikleri ve kendilerini avukat olarak tanıtıp para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, Antalya ve Zonguldak'ta ise internet siteleri üzerinden 'yatırım' vaadiyle organize dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları tespit edildi.

Savcılıklar tarafından şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/2028364834685763892

DİJİTAL MATERYAL VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal, çeşitli miktarlarda nakit para ve doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, şehirlerin güvenliği ve vatandaşların huzuru için organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve jandarma personeline teşekkür edildi.