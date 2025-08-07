İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Karabağlar Akademi Yaz Programı” başarıyla tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen program sonunda gençler, Karabağlar’ın atıl alanları için projeler geliştirdi. Belediye Başkanı Helil Kınay, “Yalnızca yapıları değil, yaşamı dönüştürüyoruz” mesajını verdi.

16 Temmuz–6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve 16 gün süren programda, Bahar, Bahçelievler, Arap Hasan, Basın Sitesi, Bozyaka ve Adnan Süvari mahalleleri çalışıldı. Mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama ile endüstriyel tasarım bölümlerinden 22 üniversite öğrencisi, bu alanlarda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm odaklı projeler geliştirdi.

Programın kapanışı Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, akademisyenler İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şebnem Gökçen, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğu ve Doç. Dr. Onur Mengi, İzmir Büyükşehir Belediyesi – Egeşehir Ar-Ge ve Yenilik Müdürü Orkut Murat Yılmaz, mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımıyla Mobilya Akademi’de yapıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME YENİ BİR YAKLAŞIM

Karabağlar Akademi, sadece teknik bilgi değil, toplumsal katılım, kamusal alan tasarımı ve ortak üretim gibi alanlarda da katılımcılarına deneyim sundu. Program kapsamında hazırlanan projeler, mahalle sakinlerinin de görüşleri alınarak şekillendirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kapanışta yaptığı konuşmada, “Siz artık Karabağlar ailesinin bir parçasısınız” diyerek öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti. Kentsel dönüşümün yalnızca yüksek binalarla değil, yaşamın insanca tasarımıyla mümkün olduğunu vurgulayan Kınay, “Hayaller ve gerçekler yan yana yürüyebilir. Türkiye’de sıkça söylenen ‘hayaller başkadır, gerçekler başka’ sözüne katılmıyoruz. Biz hayalleri sahaya taşıyan bir anlayışla çalışıyoruz. Karabağlar Akademi, sadece ilçemiz için değil, Türkiye için de örnek bir model olacak. Uygulanabilir, geliştirilebilir, yaygınlaştırılabilir bir yapı kuruyoruz. Bu, gelecekte belediye akademisine dönüşecek” diye konuştu.