Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), sanayi, ticaret, turizm, sağlık, spor, tarım, kültür, eğitim ve üniversite şehri olmasının yanında gastronomi şehri olarak da önemli zenginliklere sahip Kayseri’de önemli bir bölümü daha faaliyete geçiriyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kararı ile kurulan ve bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile şehrinin muhteşem zenginliklerinden olan şehrin gastronomisini de temsil edecek yeni bir bölüm hayata geçmiş oluyor. Sektörde tanınan, kuvvetli işbirliklerine sahip ve alanında uzman akademisyenler tarafından İlk etapta 20 öğrenci ile eğitim öğretime başlayacak bölüm, Kayseri’de lisans düzeyinde eğitim verecek ilk gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

BİN METREKARELİK EŞSİZ BİR EĞİTİM ALANI

Bölüm hakkında bilgiler paylaşan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan, oldukça donanımlı bir eğitim öğretim imkânı sunacak eşsiz bir bölümü hayata geçirdiklerini ifade ederek, uygulamalı eğitim alanında Türkiye’nin en önde gelen bölümlerinden biri olacağının altını çizdi. bin metrekare uygulama alanına sahip olan bölüm bu bakımdan Kayseri’ye özgü yemeklerin de eğitim ve öğretim kapsamına alınarak dünyaya tanıtımında öncü bir rol üstlenileceğine dikkat çekilmektedir. Soğuk hava depolarından, kuru erzak depolarına, uygulama restoranlarından sıcak, soğuk ve pastane mutfaklarına kadar kapsamlı bir eğitim sahası bulunduğunu belirten Kılıçhan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın bu alandan gelen duayen bir akademisyen olduğunu ve bu noktadaki desteği ile gayretinin de çok büyük olduğunu hatırlattı.

REKTÖR KARAMUSTAFA’NIN HİMAYELERİNDE

Doç. Dr. Kılıçhan sözlerine şöyle devam etti: “Bizim bölümümüzün eğitimi sadece teorik eğitimi içermemekte, uygulamalı eğitim de önemli bir boyut kazanmakta, uygulamalı eğitimin verilmesi için de altyapı gerekmekte. Biz bu gerçeği bilerek bölümümüzün kuruluş aşamasında rektörümüzün liderliğinde bir uygulama merkezi inşa etmemiz gereğinden hareketle faaliyetimize başladık. Kampüsümüzün içerisinde bin metrekare alana sahip uygulama mutfaklarının olduğu, uygulama restoranının olduğu, öğrencilerin kıyafetlerini değiştirebilecekleri alanlarından tutun, soğuk hava depolarının, kuru erzak depolarının olduğu uygulama merkezimizi, hayırseverimiz Sayın Hasan Çıkrıkçıoğlu tarafından eşi Sayın Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu adına yaptırılan inşaatın tamamlanması ile 2025-2026 öğretim yılında hayata geçiriyoruz inşallah. Eylül ayında inşallah öğrencilerimizle işyerinde mesleki uygulamalı eğitim [7+1] modeliyle öğretim faaliyeterimize başlıyoruz. Vereceğimiz eğitim teorinin yanı sıra uygulama odaklı ve ağırlıklı olacaktır. 7 dönem teorik ve uygulamalı eğitimden sonra öğrencilerimiz son yarıyılda işyerinde mesleki eğitim kapsamında bir dönem boyunca sektörde öğretim elemanlarımızın da denetiminde çalışarak tecrübe kazanacaklardır. Türkiye Aşçılar Federasyonu yönetiminde yer almamız, Federasyon bünyesinde “Akademik Kurul Başkanı” olmamızın ve Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Kayseri Lokantacılar Pastacılar Odası ve Etkinlik-SEN gibi STK’lar ile olan yakın paydaş ilişkilerimizin öğrencilerimizin sektörde önemli pozisyonlarda istihdam imkânlarına sahip olmalarının önünü açacağını da düşünüyorum. ”

9. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ KAYÜ’DE

Bu yıl KAYÜ ev sahipliğinde 9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi de gerçekleştirilecektir. “Gastronomi Turizmi” ile ilgili Türkiye Menşeili uluslararası önemli bir kongre olan ve ulusal ve uluslararası düzeydeki ilgili akademik camiadan yoğun ilgi gören “9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi”ni 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte Gastronomi Şehri Kayseri’mizde gerçekleştiriyor. Bugün itibariyle 200’ün üzerinde bildirili başvurunun yapıldığı ve bildirisiz katılımlar ile bu sayının daha da artacağı kongreye uluslararası katılımcıların da yoğun ilgisi bulunmakla beraber yurt dışından davetli konuşmacılar da bulunmaktadır, Kayseri Üniversitesi olarak yeni kurulmuş bir bölüm olarak genç, dinamik ve gayretli bir akademik ekip ile bu kongreyi yapmak hem şehrimiz adına hem de üniversitemiz adına büyük bir gurur olduğunu düşünüyorum diyerek Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan sözlerini tamamladı.