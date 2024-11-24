Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. 4 ilde eğitime il genelinde ara verilirken, Giresun'da da bazı ilçelerde 25 Kasım günü eğitime ara verildiği açıklandı.

Giresun Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü için kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbirleri duyurdu.

İl genelinde bazı ilçelerde eğitime ara verilmesine karar verilirken, köy okulları ve taşımalı eğitim öğrencileri için özel düzenlemeler yapıldı.

EĞİTİME ARA VERİLEN BÖLGELER

Giresun İl Merkezi: Merkez ilçeye bağlı köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl merkezindeki okullarda eğitim devam edecek, ancak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler idari izinli sayılacak.

Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli: Tüm eğitim kademelerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Espiye: Köy okullarında eğitime ara verildi. İlçe merkezindeki okullar eğitimine devam ederken taşımalı eğitim öğrencileri idari izinli sayıldı.

Yağlıdere: Üçtepe Beldesi, Sınır Köyü ve Yeşilpınar Köyü'ndeki okullarda eğitime ara verildi. İlçe merkezinde eğitim sürecek, taşımalı eğitim öğrencileri ise idari izinli kabul edilecek.

Bulancak: Aydındere ve Kovanlık Beldeleri ile Ahurlu, Bayındır, Elmalı ve Tandır Köylerinde eğitime ara verildi.

Doğankent: İlçe genelinde eğitim devam edecek, ancak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler idari izinli sayılacak.

Diğer ilçelerde eğitim faaliyetleri normal şekilde sürecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Valilik, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşların dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önemle vurguladı.

Özellikle kırsal alanlarda ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.