Yasa dışı su ürünleri ticaretine geçit verilmedi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde 760 kilo akivades midyesi ile 21 kilo tıbbi sülüğe el konuldu

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 760 kilogram akivades midyesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurda kaçak sokulmaya çalışılan 21 kilogram tıbbi sülük ele geçirildi.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak çalışması kapsamında 19 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı su ürünleri ticaretine yönelik önemli bir denetim gerçekleştirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı bir araçta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 760 kilogram akivades midyesi tespit edildi. Aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı sınır kontrol noktasında ise yasa dışı şekilde yurda sokulmak istenen 21 kilogram tıbbi sülük ele geçirildi.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında midyelere, tıbbi sülüklere ve midyelerin taşındığı araca el konulurken, yabancı uyruklu şahıslara yaklaşık 1,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin ardından canlı olduğu belirlenen akivades midyeleri doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. El konulan araç ise mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemleri kapsamında Edirne İl Müdürlüğü tarafından yediemine alındı. Hastalık riski taşıdığı değerlendirilen tıbbi sülüklerin ise karantinaya alındığı bildirildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.