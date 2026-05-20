Konya'da Selçuklu Belediyesi, Arılı Kovan Desteği Projesi kapsamında kırsal mahallelerde arıcılık mesleğini sürdüren vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar 277 çiftçiye 1352 arılı kovan teslim edildi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, kırsal mahallelerde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin artırılması amacıyla üreticilere desteğini sürdürüyor.

Belediye, bu kapsamda üreticilere arılı kovan desteği sağladı. Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince bu yıl dördüncüsü yürütülen projeden 93 üretici yararlandı. Proje kapsamında 465 arılı kovan dağıtılırken, daha önce destekten faydalanıp arıları zarar gören 6 üreticiye ise 30 kovanlık hibesiz arı desteği verildi. Dağıtım programlarıyla bugüne kadar toplam 277 çiftçiye destek sağlanırken, üreticilere 1352 arılı kovan teslim edildi.

Program kapsamında ayrıca çiftçilere sezon boyunca sahada ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor. Hibeden faydalanan tüm çiftçilere arıcılık ekipmanları (maske, eldiven, el demiri ve körük) ücretsiz olarak verildi. Destek kapsamında kovan başına 1 kilogram ham petek, sedir ağacından üretilmiş kovan, 6 çıtalı arı kolonisi ve 0 yaş ana arı sağlanıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak kırsal kesimlerinde tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün koordinasyonunda kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik gelirlerini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda arıcılığın desteklenmesi de önemli bir konu olarak öne çıkıyor. 2023 yılından bugüne büyüyerek devam eden Arılı Kovan Desteği Projesi ile üreticilerimize eğitim seminerlerinin yanı sıra, ekipman desteğinde bulunuyor, arıcılığın yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz. Bu vesile ile doğal yaşamın sürdürülebilirliğinde ve ekolojik dengenin korunmasında hayati bir yere sahip olan arıların bakımlarını büyük emek ve özveriyle yaparak üretime katkı sunan, geleceğe değer katan tüm arıcılarımızın 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü kutluyor, üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyorum' diye konuştu.