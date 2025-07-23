Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de 4 farklı kurs açılacağı bildirildi.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi iş birliğince alanında uzman eğitmen kadrosuyla düzenlenen kurslar sayesinde her yaş grubundan binlerce kişiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı eğitim imkânı sunan KAPEM’de kurslar için kayıtlar 22 Temmuz 2025 Salı günü alınmaya başladı.

Tarık Kesekçi Parkı içerisindeki Paşa Konağı’nda faaliyet gösteren KAPEM bünyesi bu döneminde Medya Okuryazarlığı Kursu, Yağlı Boya Kursu, El Nakışları Kursu ve Ahşap Yakma Tekniği Kursları açılacak. Hafta içi gündüz ve akşam ile hafta sonu açılması planlanan kurslara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Medya Okuryazarlığı Kursu; Başvuruların 22 Temmuz 2025 Salı günü başladığı kurs 28 Temmuz 2025 tarihinde başlayıp 29 Eylül 2025 tarihinde tamamlanacak. Kurs Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak.

Yağlı Boya Kursu; Başvuruların 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü başlayacağı kursa 7-14 yaş aralığındaki bütün çocuklar ebeveynleri ile birlikte katılabiliyor. Kurs 02 Ağustos 2025 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2025 tarihinde tamamlanacak. Kurs Cumartesi günü 09.00 - 13.00 saatleri arasında yapılacak.

El Nakışları Kursu; Başvuruların 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü başladığı kurs 04 Ağustos 2025 tarihinde başlayıp 14 Ocak 2026 tarihinde tamamlanacak. Kurs Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri (hafta içi her gün) 13.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak.

Ahşap Yakma Tekniği Kursu; Başvuruların 24 Temmuz 2025 Perşembe günü başlayacağı kurs 04 Ağustos 2025 tarihinde başlayıp 10 Ekim 2025 tarihinde tamamlanacak. Kurs Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri (hafta içi her gün) 09.00 - 12.00 saatleri arasında yapılacak.

Kontenjanlarla sınırlı kurslara katılmak isteyenler Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi, www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.