Kocaeli İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl sanat ve kültürle harmanlayarak kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Uluslararası 2. Kapanca Sokak Festivali coşkusunu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birleştirdi. Beş gün süren festivalin son günü, hem bayram heyecanı hem de sanat dolu anlarla İzmitlilere eşsiz bir deneyim yaşattı.

COŞKU DORUĞA ULAŞTI

Bayramın ruhuna yakışır şekilde son günün konuğu olan usta sanatçı Reyhan Karaca, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Tarihi Kapanca Sokak’ta gerçekleşen festival boyunca sanat, müzik, çocuk etkinlikleri ve dayanışma ön plandaydı. Renkli görüntülere sahne olan sokaklarda, 19 Mayıs coşkusu doruğa ulaştı.

“YOL ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, etkinliğin kapanış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Son beş gündür bu güzel tarih kokan sokaklarda rengârenk bir atmosfer yaşadık. Sanatla, müzikle, çocukların kahkahasıyla, komşuluğun sıcaklığıyla bu güzel sokaklar bir bayrama dönüştü. Bu festival, İzmit’in kalbinde yeniden can bulan bir buluşma oldu. Herkese, emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

“İZMİT’İN KALBİ KAPANCA SOKAK”

Ve bu sene 19 Mayıs coşkusunu bu tarih kokan, İzmit’in kalbi Kapanca Sokak’ta yaşamak istedik. Çünkü bugün bambaşka bir heyecanı, hep birlikte aynı yürekle yaşıyoruz. Bir milletin küllerinden doğduğu, bağımsızlık için ayağa kalktığı o büyük günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak yaktığı meşale, bugün tam 106 yıl sonra hala yüreğimizde yanmaya devam ediyor.

“O MEŞALE DİRENİŞİN SİMGESİ”

O meşale, umudun, o meşale cesaretin, o meşale direnişin meşalesi. Bugün burada toplanan herkesin de o meşalesinin yılmaz birer taşıyıcısı olduğunu biliyoruz. Bu akşam burada bir aradayız çünkü o meşaleye sahip çıkıyoruz. Bu akşam burada bir aradayız çünkü Atatürk’ün “Gençliğe hitap ettiği” o yarınları tüm gücümüzle yaşatmaya çalışıyoruz.

“BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Şimdi, bu anlamlı akşamı Reyhan Karaca’nın şarkılarıyla taçlandıracağız. Birlikte söyleyeceğiz, birlikte kutlayacağız, birlikte var olacağız. Kapanca’dan yükselen ses, 19 Mayıs’ın coşkusuyla birleşecek. İyi ki buradasınız. İyi ki aynı bayrağın gölgesinde, aynı hayalin peşindeyiz. İyi ki Atatürk’ün çocuklarıyız! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!”

FATMA BAŞKAN HEDİYE TAKDİM ETTİ

Program sonunda Fatma Başkan, Reyhan Karaca’ya Kocaelispor forması, İzmit pişmaniyesi ve Nikomedia eserlerinin replikasını hediye etti.