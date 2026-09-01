2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliği, Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde düzenlenen 5. Yayıncılık Yaz Okulu sona erdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğinde, Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) yürütücülüğünde 5. kez düzenlenen Yayıncılık Yaz Okulu tamamlandı.

2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya'da 'Kültür Yayıncılığı' temasıyla gerçekleştirilen programda, 443 başvuru arasından seçilen 30 genç, yedi gün boyunca sektörün uzmanlarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı Meram Yerleşkesi'nde düzenlenen program; eğitim, panel, atölye, söyleşi, deneyim paylaşımı ve teknik gezilerden oluşan kapsamlı bir öğrenme süreci sundu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden yayıncılık alanında kariyer hedefleyen gençlerin katıldığı programda, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı aracılığıyla farklı ülkelerden gelen gençler de yer aldı.

Böylece program, yayıncılık alanında bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra genç yayıncılar arasında uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırladı.

PROGRAM 'KÜLTÜR YAYINCILIĞI' TEMASI ETRAFINDA ŞEKİLLENDİ

'Kültür Yayıncılığı' teması etrafında şekillenen yedi günlük programda; kültür yayıncılığı ve yayıncılık ekosistemi, içerik geliştirme, editörlük ve editoryal süreçler, tasarım ve illüstrasyon, telif ve hak yönetimi, üretim ve yayıncılık ekonomisi, pazarlama, satış ve okur geliştirme başlıkları ele alındı. Program boyunca katılımcılar; bir kitap dosyasının fikir aşamasından okurla buluşmasına kadar geçen süreci, yaratıcı ve gelişimsel editörlüğü, dil ve üslup yönetimini, bilgi doğrulama ve çeviri editörlüğünü, kültür yayıncılığında yapay zekâ kullanımını, tipografi ve sayfa tasarımını, editör-yazar-illüstratör-grafiker ilişkisini ve dergiciliği alanın uzmanlarından dinledi.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, telif alışverişi, yazar ve çevirmen sözleşmeleri, kâğıt, baskı ve cilt türleri, kitap maliyetinin hesaplanması, ISBN, bandrol ve yayınevi sertifikası gibi yayıncılığın hukuki, teknik ve ekonomik boyutları da eğitimlerde değerlendirildi.

Programın son eğitim gününde ise kitap pazarlama, dağıtım sistemleri, satış kanalları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, okur geliştirme, uluslararası kitap fuarları ve etkinlik planlaması konuları işlendi.

PROGRAM ATÖLYE, SÖYLEŞİ VE PANELLERLE ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Açılışı Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun katılımıyla yapılan 5. Yayıncılık Yaz Okulu'nun ilk gününde 'Kültür Yayıncılığı Nedir?', 'Türkiye'de ve Dünyada Kültür Yayıncılığı' ile 'Kamu Eliyle Kültür Yayıncılığı ve Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi' başlıklı paneller düzenlendi.

Program kapsamında ayrıca bir kitap dosyasının editoryal analizi ve kitap raporu oluşturulmasına yönelik atölye gerçekleştirildi. Kahramanmaraş örneği üzerinden bir edebiyat şehrinde kültür yayıncılığı ele alınırken, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yayıncılık faaliyetleri de katılımcılara tanıtıldı.

TEKNİK GEZİLERLE ÜRETİM SÜREÇLERİ YERİNDE İNCELENDİ

Programın uygulamalı bölümlerinde ise şehir merkezindeki kitabevleri ziyaret edildi; matbaa gezisinde kâğıttan baskı ve cilde uzanan üretim süreçleri yerinde incelendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphanesine gerçekleştirilen teknik gezinin ardından akademik yayıncılığa ilişkin söyleşi yapıldı. Programın son gününde düzenlenen kültür rotası kapsamında Kapsül Teknoloji Platformu, Taş Bina Kültür Sanat, Velespit Müzesi, Depo No.4, Atmosfer Gençlik Merkezi ve Selçuklu Kongre Merkezi ziyaret edildi. Katılımcılar, Konya'nın kültür, sanat, gençlik ve yenilik odaklı mekânlarını yakından tanıma imkânı buldu.