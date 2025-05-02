İzmit Belediyesi, 16–19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Kapanca Sokak Festivali’nde çeşitli sanat alanlarında üretim yapan kişi ve grupları bekliyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 2. Uluslararası Kapanca Sokak Festivali için hazırlıklarına devam ediyor. 16–19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde amatör ya da profesyonel olarak çeşitli sanat alanlarında üretim yapan kişi ve grupları gönüllülük esasına dayalı olarak görev alabilirler.

Kapanca Sokak Festivali’nde kentle bağ kuran, halka dokunan sanatı yaşatmak ve sanatçılarla izleyicileri özgün sokak atmosferinde bir araya getirmek amaçlanıyor. Başvuru yapan sanatçı ya da topluluklar arasından imkanlar dahilinde seçilenler festival komitesinin değerlendirmesi doğrultusunda programa dahil edilecekler. Başvurular www.izmit.bel.tr adresindeki başvuru formundan yapılabilir.

Son başvuru tarihi ise 9 Mayıs Cuma günü saat 17.30 olarak belirlendi.