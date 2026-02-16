Yeni terminalin birinci etabında iç ve dış hat giden yolcu salonları hizmete alınırken, ilk yolcu operasyonu İstanbul-Nevşehir seferiyle gerçekleştirildi. Tamamlandığında yıllık kapasite 2 milyona çıkacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın Yeni Terminal Binası'nın birinci etabı, sistem testlerinin tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla hizmete açıldı.

Yeni terminalde iç ve dış hat giden yolcu salonlarının operasyonel aktarımı planlanan takvim doğrultusunda başarıyla gerçekleştirildi ve mevcut terminalde yürütülen yolcu işlemleri yeni binaya taşındı. Yeni terminalde ilk yolcu operasyonu, TK 2000 sefer sayılı İstanbul-Nevşehir uçuşuyla gerçekleşti. DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, çalışmalara emeği geçen tüm ekip ve paydaşlara teşekkür ederek, terminalin şehre, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Havalimanındaki tüm etaplar tamamlandığında, yıllık yolcu kapasitesi 700 binden 2 milyona çıkacak.

Bu sayede Kapadokya'nın artan yolcu talebi, modern, konforlu ve yüksek kapasiteli bir altyapı ile karşılanmış olacak.