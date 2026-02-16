Milli Saraylar Başkanlığı, tarihî yapılar ve kültürel mirasın korunması amacıyla her yıl düzenlenen yangın tatbikatını 17 Şubat 2026 Salı günü İstanbul İtfaiyesi iş birliğiyle Topkapı Sarayı'nda yapacak.

İSTANBUL (İGFA) - Millî Saraylar Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Acil Durum Uygulama Planı' kapsamında, her yıl gerçekleştirilen yangın tatbikatı bu yıl 17 Şubat 2026 Salı günü saat 14.00'te Topkapı Sarayı'nda düzenlenecek.

Tatbikata İstanbul İtfaiyesi ekipleri de katılacak.

Ziyarete kapalı gün gerçekleştirilecek uygulama, tarihi yapıların ve kültürel mirasın korunmasına yönelik acil durum senaryolarını kapsıyor.

Tatbikat, risk yönetimi ve kurumlar arası koordinasyon açısından büyük önem taşıyor.