Lübnan'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen bir yolcunun bagajında, leopar ve ceylan postları ile baykuş gözleri bulunurken, ürünler koruma altına alındı.

ANKARA (İGFA) - Mersin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir yolcunun bagajını kontrol etti.

Yapılan aramalarda yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi.

Kontrollerde toplamda; 1 adet bütün leopar postu, 3 parça halinde leopar postu, 2 parça halinde ceylan postu ile 4 adet baykuş gözü tespit edildi.

Ele geçirilen yaban hayvanı parçaları koruma altına alınırken, ilgili şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.

Yetkililer, yaban hayatının korunması ve yasa dışı ticaretin önlenmesi çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.