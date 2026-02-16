Jandarma Genel Komutanlığı, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma personeline yönelik asılsız paylaşım yaptığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

SAMSUN (İGFA) -Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde sosyal medya üzerinden jandarma personeli hakkında gerçeği yansıtmayan paylaşım yaptığı tespit edilen bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemede söz konusu paylaşımın asılsız olduğu belirlenirken, şüphelinin paylaşımı etkileşim amacıyla yaptığını beyan ettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahıs, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında mahkeme tarafından adli kontrol kararı verildi.

