ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a nazik kabulleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.
