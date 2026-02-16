Bunlar da ilginizi çekebilir

Adana'daki taşkın sonrasında yerine hasar tespit

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a nazik kabulleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında kabul etti. Görüşme basına kapalı yapıldı. Bakan Gürlek, Kurtulmuş'a teşekkür etti. (16 Şubat 2026)

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.