Meteorolojik uyarılar doğrultusunda İzmir'de yarın kuvvetli yağış, fırtına ve deniz kabarması bekleniyor. Olası olumsuzluklara karşı teyakkuza geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kapsamlı hazırlık yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda AKOM'da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tüm birimler teyakkuz durumuna geçti. Özellikle Körfez bölgesinde deniz seviyesinin yükselmesi ihtimaline karşı önlemler artırılırken, oluşabilecek su baskınlarına karşı kritik noktalarda ön konuşlandırmalar yapıldı.

Alsancak Kordon hattı ve Karşıyaka Yelken Kulübü çevresinde olası deniz kabarmasına karşı hydrosub ve varisco pompaları konuşlandırıldı. İtfaiye ve İZSU ekipleri koordineli şekilde görev yapacak. Karşıyaka Yelken Kulübü kıyı kesiminde kum torbası uygulaması için saha incelemeleri tamamlandı. Bostanlı İskelesi kafeterya bölgesinde ise yağışın başlamasıyla birlikte nöbetçi itfaiye ekibi hazır bulunacak.

TRAMVAY HATLARI VE DERE YATAKLARI TAKİPTE

Halkapınar İstasyonu, Borsa-İş Bankası arası tramvay hattı ile Çiğli-Karşıyaka hattında göllenmeye karşı İZSU ekipleri hazır bekleyecek. Manda Deresi ve Melez Deltası gibi riskli bölgelerde iş makineleri konuşlandırıldı. Kritik sahil kesimlerinde zabıta ve itfaiye ekipleri gün boyu devriye faaliyetlerini sürdürecek.

AKOM koordinasyonunda 62 müdahale istasyonu,150 dalgıç pompa, 50 motopomp, 282 İZSU iş makinesi, araç ve pompa, 413 araç ve iş makinesi, 200 pompa ve 1360 personel olası su baskını, ağaç devrilmesi, trafik aksaması ve kıyı taşkınlarına karşı görev yapacak.

SAHİL KESİMLERİNE DİKKAT

Yetkililer, özellikle sahil kesimlerinde, dere yataklarına yakın bölgelerde ve düşük kotlu alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunulmaması, araçların su birikintisi oluşabilecek alanlara park edilmemesi ve resmi uyarıların takip edilmesi istendi. Acil durumlarda 112, 185 ve 153 hatlarının aktif olarak hizmet vereceği bildirildi.