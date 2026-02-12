Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Hacı Ahmet Paralı İlköğretim Okulu iş birliğinde düzenlenen 'Sınıflar Arası Futsal Turnuvası' tüm heyecanıyla devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de gençlerin sporla iç içe büyümesini hedefleyen ve spor kültürünü tabana yaymayı amaçlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, düzenlediği etkinliklerle spor sevgisini güçlendirmeye devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Hacı Ahmet Paralı İlköğretim Okulu iş birliğinde 3. ve 4. sınıflar arasında düzenlenen 'Sınıflar Arası Futsal Turnuvası' okuldaki Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 180 öğrencinin katılımıyla oynanan karşılaşmalarda öğrenciler hem rekabeti hem de dostluğu bir arada yaşıyor. Tribünleri dolduran öğretmenler ve veliler, minik sporculara büyük destek verirken, sahada centilmenlik ve takım ruhu ön planda tutuluyor.