Mersin Üniversitesi TTO ekibi, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'i ziyaret ederek girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı ortak projeler için iş birliği görüşmeleri yaptı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin; üniversiteler, iş dünyası ve kentin farklı paydaşları arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Akademik Birim Sorumlusu Prof. Dr. Rükan Genç Altürk ve TTO Koordinatörü Abdi Kurt ve TTO ekibi, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin merkezlerini ziyaret ederek, yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette; üniversite-iş dünyası-kent iş birliğinin güçlendirilmesi, girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların geliştirilmesi, akademik bilgi ve deneyimin kentin farklı paydaşlarıyla buluşturulması ve üniversite öğrencilerine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca üniversitede geliştirilen bilgi, fikir ve projelerin iş dünyası ve girişimcilik ekosistemiyle daha güçlü şekilde buluşturulmasının sağlayacağı katma değer üzerinde duruldu.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER İÇİN YENİ BİR GELİŞİM EKOSİSTEMİ

Ziyarette; Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in üniversite öğrencilerinin yalnızca çalışma alanı ihtiyacına cevap veren merkezler olmadığı, gençlerin kariyerlerini geliştirebilecekleri, fikirlerini projeye dönüştürebilecekleri ve iş dünyasıyla doğrudan etkileşim kurabilecekleri yeni nesil bir ekosistem sunduğu vurgulandı.

Kampüs Mersin ve Garaj Mersin ile bireysel ve ortak çalışma alanlarının yanı sıra kariyer ve girişimcilik eğitimleri, mentorluk programları, öğrenci kulübü etkinlikleri, proje geliştirme çalışmaları, profesyonel deneyim paylaşımları ve networking buluşmalarıyla gençlerin üniversite yaşamından profesyonel hayata geçiş süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

ŞEHRİN FARKLI DİNAMİKLERİ AYNI EKOSİSTEMDE BULUŞUYOR

İş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına, akademiden öğrenci kulüplerine, girişimcilerden profesyonellere kadar geniş bir hedef kitleye hitap eden Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de bugüne kadar farklı kurum ve topluluklarla toplantılar, eğitimler, mentorluk programları, networking buluşmaları ve deneyim paylaşım etkinlikleri gerçekleştirildi.

Merkezlerde oluşan bu etkileşim ortamının, farklı disiplinlerin birbirinden beslenmesine ve yeni proje ortaklıklarının gelişmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Mersin Üniversitesi TTO ile gerçekleştirilen buluşmanın da bu yaklaşım doğrultusunda üniversitenin akademik ve teknolojik bilgi birikimi ile kentin girişimcilik ve iş dünyası potansiyelini buluşturabilecek yeni çalışmalar açısından önemli bir fırsat oluşturduğu değerlendirildi.

Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in bu yönüyle üniversite-iş dünyası-kent iş birliğini yalnızca bir hedef olarak değil, ortak çalışmalar ve projeler üzerinden hayata geçiren bir buluşma noktası olması hedefleniyor.