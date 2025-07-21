Antalya’da geçmişin izlerini bugünün ritmiyle harmanlayan tarihi kent merkezi Kaleiçi, 10’uncu kez dünya şehirlerine kapılarını açıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Kaleiçi OldTown Festivali, 9-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaleiçi, birbiriyle kesişen dar sokakları, konakları, begonvillerle saklı pencereleriyle ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen; farklı rotalarında insanlık tarihinin izleri sürülen, dünya mutfağının sıra dışı örneklerini bir araya getiren Antalya’nın tarihi kent merkezi.

1984’te, Uluslararası Turizm Yazarları Birliği’nce (FIJET) verilen ve “Dünya Turizm Oscarı” olarak adlandırılan ‘Altın Elma’ turizm ödülünün sahibi olan bu yaşayan antik kent, dünya turizm trendlerinin değişmesi ve ilgisizlik gibi nedenlerle yıllar içinde neşesini kaybetti.

Muratpaşa Belediyesi, tam da böyle bir dönemde, yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetme duygusuyla hareket eden, kente yayılan ve esnafla bütünleşen bir turizmi geliştirmek için 2014’ten itibaren Kaleiçi’ni merkeze alan bir çalışma başlattı.

Başkan Uysal, Kaleiçi’nde düzenlenen esnaf toplantıları ve farklı kurumlarla yapılan iş birlikleri sayesinde bölgenin artık 12 ay boyunca turizmin sürdüğü bir alan haline geldiğini söyledi. Kaleiçi’nin bu yönüyle bir kent vizyonuna dönüştüğünü vurgulayan Uysal, 10’uncu festivalin 9-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Uysal, bu yıl festivale 32 ülkeden 43 şehrin davet edildiğini aktardı. Davetli listesinde ise Prag’dan Zigetvar’a, Radom’danKomrat’a dünyanın dört bir yanından şehirler yer alıyor.