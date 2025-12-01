Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Bölümü öğrencileri, iki gün boyunca ESTRAM işletmesinde kapsamlı bir teknik eğitim programına katıldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Öğrenciler, ESTRAM'ın genel işleyişi, sistemde kullanılan teknik özellikler, tramvay araçlarının bakım-onarım süreçleri, işletme trafik kontrol merkezi, güç sistemleri, sinyalizasyon ve haberleşme altyapısı ile raylı sistemlerin alt ve üst yapı unsurları hakkında detaylı şekilde bilgilendirildi.

Program boyunca öğrencilere, ESTRAM Sistem Emniyet Birimi Sorumlusu Emre Çam eşlik etti. ESTRAM, eğitim dönemlerinde düzenlediği saha gezilerinin yanı sıra yaz aylarında da iki ayrı teknik geziyle öğrencilere raylı sistem teknolojilerini yerinde gözlemleme fırsatı sunacak.

Öte yandan ESTRAM, ESTÜ'de yürütülen akademik çalışmalara da destek vererek üniversite-sektör iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor. ESTRAM bünyesindeki raylı sistemler uzmanları üniversitede dersler veriyor ve akademik çalışmalara katkı sağlıyor.