Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldiği iddia edilen silahlı saldırıya ilişkin adli süreç başlatıldı. Vali Mükremin Ünlüler, olayda an itibariyle 4 can kaybı ile 20 yaralının olduğunu duyurdu. Yetkililer yayın yasağına dikkat çekerken, resmi açıklamalar dışında bilgi paylaşılmaması istendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olay yerine intikal etti.

ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı meydana geldiği ve çok sayıda yaralı olduğu yönündeki iddialar üzerine yetkililer harekete geçti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırı anında 1 öğretmen, 3 öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırganın iki sınıfı hedef aldığını belirten Vali Ünlüer, saldırganın öldüğünü açıkladı.

Olayla ilgili olarak Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, başsavcı ve savcıların olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi. Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alındığı da vurgulandı.

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan duyuruda, yayıncı kuruluşlara önemli uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, olay anına ait görüntülerin ve travmatik içeriklerin paylaşılmaması gerektiği belirtilirken, mağdurların ve ailelerin mahremiyetinin korunmasının altı çizildi. RTÜK ayrıca, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi adına yalnızca yetkili makamların açıklamalarına yer verilmesi gerektiğini vurguladı. Toplumsal hassasiyetleri ve özellikle çocukların ruh sağlığını zedeleyebilecek yayınlara karşı yasal yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Yetkililer, olayla ilgili tüm gelişmelerin resmi kaynaklar aracılığıyla kamuoyuna duyurulacağını bildirirken, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.