Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede haşereyle mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Besim Dutlulu, çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirtirken; vatandaşlar ilaçlama sürecini 'Üzüm' uygulaması üzerinden canlı takip edebilecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte il genelinde haşereye karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, sinek ve haşere oluşumunu engellemek amacıyla inşaat boşlukları, kanallar, dere yatakları, parklar ve çöp konteynerleri gibi üreme odağı olabilecek tüm alanları titizlikle ilaçlıyor.

İlçe belediyeleriyle tam koordinasyon içinde yürütülen çalışmaların, yaz sezonu boyunca artırılarak kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Yürütülen geniş kapsamlı çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halkın sağlığı ve konforu için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Başkan Dutlulu, 'Halkımızın sağlığı ve huzuru için ilaçlama çalışmalarımızı gece de sürdürüyoruz. Özellikle yoğun talep gelen Salihli, Akhisar, Turgutlu, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimiz başta olmak üzere, 17 ilçemizin tamamında sahadayız. Gelen her bildirime hızla yanıt vermek için ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Çalışmalarımızı 'Üzüm' uygulamamızdan canlı takip edebilir, talep ve önerileriniz için Alo 153 veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz. 17 ilçemizde gece gündüz görev başındayız' dedi.

Bu arada Manisalılar, belediyenin 'Üzüm' uygulaması üzerinden mahallelerindeki ilaçlama araçlarının anlık konumlarını ve çalışma takvimlerini canlı olarak takip edebiliyor.

Vatandaşlardan gelen her türlü talep ve ihbarı anında değerlendiren mobil ekipler, sivrisinek ve karasinek oluşumuna geçit vermemek için sahada yoğun bir şekilde gayret sarf ediyor.