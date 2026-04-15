TÜİK verilerine göre hizmet üretimi Şubat ayında hem yıllık, hem de aylık bazda artış gösterdi. En dikkat çekici yükseliş bilgi ve iletişim sektöründe yaşandı. Veriler, sektörde genel toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında endeks bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,3 ile güçlü bir yükseliş öne çıkarken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,5 artış gösterdi. Buna karşılık gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,7, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde ise yüzde 0,3 düşüş yaşandı.

Aylık bazda ise hizmet üretimi yüzde 1,2 arttı. Şubat ayında ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 artarken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6 ile yine en hızlı yükselen alan oldu. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,2 artış kaydetti. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise yüzde 0,7'lik sınırlı bir gerileme görüldü.