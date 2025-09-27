Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen “Türk İş Kadınları, AB–Türkiye İlişkilerinde Değişimin Öncüleri” toplantısında KAGİDER, kadın girişimcilerin AB–Türkiye ilişkilerinin gelişimindeki stratejik rolünü gündeme taşıdı. KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu liderliğindeki KAGİDER heyetinin Brüksel’deki temasları önemli izler bıraktı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen “Türk İş Kadınları, AB–Türkiye İlişkilerinde Değişimin Öncüleri” toplantısında KAGİDER, kadın girişimcilerin AB–Türkiye ilişkilerinin gelişimindeki stratejik rolünü gündeme taşıdı. KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu liderliğindeki KAGİDER heyeti Brüksel’deki temasları esnasında T.C. AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda KAGİDER Global’i tanıtma fırsatı buldu. Program kapsamında Brüksel Büyükelçisi G. Barış Tantekin ve NATO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ile de bir araya gelen KAGİDER heyeti, Avrupa Birliği Kurumları üst düzey temsilcileri ile birebir temaslarında kadın girişimcilerin AB tam üyeliği stratejik hedefine bağlılığını vurgulayarak özellikle AB pazarına erişimi için gümrük birliği modernizasyonu, vize serbestisi hususlarında taleplerini paylaştı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen “Türk İş Kadınları AB–Türkiye İlişkilerinde Değişimin Öncüleri” başlıklı üst düzey katılımla gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında, kadın girişimcilerin AB–Türkiye ilişkilerinin gelişimindeki stratejik rolünü gündeme taşıdı. Avrupa Parlamentosu Üyesi ve liberal Renew Europe (Avrupa'yı Yenile) grubundan Bulgaristan Vekili İlhan Kyuchyuk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu liderliğindeki KAGİDER Heyeti ile Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa kurumlarının üst düzey temsilcileri, iş dünyası temsilcileri ve politika uzmanları katıldı. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) Başkanı Oliver Röpke’nin video mesajla katıldığı etkinlik, KAGİDER AB Temsilcisi ve Kıdemli Danışmanı ve EESC genişleme aday üyesi Ayşe Yürekli’nin moderatörlüğünde gerçekleşti.

Büyükelçi Faruk Kaymakcı açılış konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir” sözlerine atıfta bulunarak, “Türk iş kadınları değişimin sadece yararlanıcısı değil - bizzat kendisidir. Köprüler kurarak Atatürk’ün hayal ettiği modern ve ileriye dönük Türkiye’yi somutlaştırıyor, aynı zamanda Türkiye ve AB’nin ortak geleceğini inşa ediyorlar” dedi.

Kaymakcı, “Bu nedenle kadın girişimciler için teknoloji, yeşil ekonomi ve sosyal girişimcilik alanlarında Türkiye'nin de faydalanabildiği AB ortak fon ve programlarını (IPA, Horizon, Digital Europe, Erasmus vb.) güçlendirmek, gümrük ve ticarette bürokrasi ile engelleri azaltmak, mevzuat uyumunu iyileştirmek, mentorluk ağlarını geliştirmek ve başarı hikâyelerini görünür kılmak kritik önemdedir” diye ekledi.

İlhan Kyuchyuk açılış konuşmasında, “Türk iş kadınları AB–Türkiye ilişkilerinin sadece katılımcıları değil – daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve rekabetçi bir geleceğin mimarlarıdır” diye vurguladı. Kyuchyuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadın girişimciliğinin geleceğine yapılacak yatırım, aynı zamanda geleceğe yapılan önemli bir katkıdır ve birlikte, AB–Türkiye ilişkilerine fayda sağlayacak yenilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık köprüleri inşa edebiliriz.”

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ise etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, KAGİDER’in 2002’den bu yana kadınları ekonomik, sosyal ve siyasi olarak güçlendirme misyonunu anlattı. Konuşmasında KAGİDER’in uluslararası faaliyetlerine de değinen Başkan Bezircioğlu; “Kadın girişimcilerin, açık, dinamik ve kapsayıcı AB-Türkiye ilişkilerinin ilerletilmesindeki önemli rolüne yürekten inanıyoruz” dedi.

Bezircioğlu, kadın girişimcilerin gümrük birliği modernizasyonu ve vize kolaylaştırma gibi politikaların sadece ekonomik değil, aynı zamanda kapsayıcı büyüme ve iş birliği için somut fırsatlar sunduğunu vurguladı ve “Kadınlar ekonominin sadece katılımcısı değil, aynı zamanda dijital, yeşil ve sosyal dönüşümün öncüsüdür” diyerek, kadınların AB–Türkiye ilişkilerinde olumlu bir dönüşüm yaratmadaki rolüne dikkat çekti.

KAGİDER AB Temsilcisi Ayşe Yürekli’nin moderatörlüğünde gerçekleşen ve Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri (DG Enest) Genel Müdür Yardımcısı Adrienn Kiraly’in ana tema konuşmacısı olduğu panelde ise KAGİDER Başkan Yardımcısı ve Küresel İlişkiler Komitesi Lideri Şila Gök,’ün yanı sıra tüm panelistler kadın girişimcilerin AB - Türkiye ilişkilerinde olumlu bir gündem oluşturmadaki potansiyelini değerlendirdi.

KAGİDER GLOBAL Brüksel’de Türk Kadın Girişimciliğini Uluslararası Arenaya Taşıdı

KAGİDER Heyeti Brüksel’deki temasları esnasında KAGİDER Global Platformunu tanıtma fırsatı da buldu. Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın Brüksel’deki rezidansında düzenlenen ”Türk-Avrupalı Kadınlar Açılış Resepsiyonu”nda kadın girişimciler ve profesyoneller bir araya geldi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi G.Barış Tantekin’in işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı. KAGİDER’in uluslararası vizyonunu yansıtan yeni oluşumu KAGİDER Global Platformu bu özel gecede tanıtıldı.

Büyükelçi Kaymakcı burada yaptığı konuşmada, KAGİDER'in Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde önemli bir aktör olduğuna dikkat çekti. Brüksel Büyükelçisi Tantekin de KAGİDER'in Belçika ile büyüyen ve gelecek vadeden ikili ticari ve ekonomik ilişkilere de katkı sağlayacağının altını çizdi.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu etkinlikte yaptığı konuşmada; “Kadın girişimciliği artık sadece yerel kalkınmanın değil, küresel dönüşümün de anahtarı. KAGİDER Global ile kadınların uluslararası ekosistemlerde daha görünür, daha etkili ve daha bağlantılı olmalarını amaçlıyoruz. Bu resepsiyon, kadınlar arasında sınırları aşan bir dayanışma ve iş birliği kültürünün başlangıcıdır” diye konuştu. KAGİDER Global platformunun; karşılıklı olarak yeni pazarlar tanımak, ortak yatırım fırsatlarını keşfetme, uluslararası projelere birlikte imza atma ve global pazarlara daha güçlü bir şekilde açılma fırsatı verdiğine işaret eden Bezircioğlu, "Gelin gücümüze güç katın. Hem yaşadığımız topluma hem de ülkemize birlikte daha fazla değer katalım" sözleriyle, Belçika'daki Türk girişimci, profesyonel ve akademisyenleri de platforma katılmaya davet etti.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, Başkan Yardımcısı Şila Gök, Yönetim Kurulu Üyeleri Gülin Yücel, Rima Erdemir Gürgen, KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ ve KAGİDER AB Temsilcisi ve Kıdemli Danışmanı Ayşe Yürekli’den oluşan KAGİDER heyeti, T.C. Brüksel Büyükelçisi G. Barış Tantekin ile NATO Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ile bir araya geldi. Heyet, 3 günlük yoğun Brüksel programları kapsamında Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG Enest) Türkiye Masası yeni şefi Antoine Colombani, Avrupa Dış Eylem Servisi’nde (EEAS) Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölümü yeni Başkanı Gabriel Munuera-Vinals ve Başkan Yardımcısı Antoni Adamowicz ile Avrupa Komisyonu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez Genel Müdürlüğü (DG MENA) Bölgesel Ekonomik İşbirliği Takım Lideri Fidelma O’Shaughnessy ile gerçekleştirdiği bire bir resmi temaslarda Türkiye’nin Avurpa Birliği’ne tam üyeliğini, gümrük birliği modernizasyonunu, vize serbestisini, Türk sivil toplumuna yönelik destek ve fonların arttırılmasının önemini vurgulayarak Türk iş kadınlarının üçüz dönüşümün öncüleri arasında yer aldığını vurgulayarak AB’yle ikili ilişkilere ve Avrupa ekonomisinin kapsayıcı büyümesine katkı sağladıklarını, mevcut ilişkileri olumlu bir gündem çerçevesinde sürdürmeye odaklandıklarının altını çizdi.