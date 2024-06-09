Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde yer alan Dikiş Kursu’nda kadınlar hem dikiş öğreniyor, hem de sosyalleşiyor. Kadınlar konfeksiyon alanında teknikleri öğrenip kendilerini geliştirirken hem kendileri, hem aileleri, hem de Büyükşehir Belediyesi’nin Kıyafet Evi için kıyafetler dikiyor.MERSİN (İGFA) - Kursiyerler tarafından dikilen tişört, pijama takımı, etek, elbise gibi birçok ürün Kıyafet Evi’ne gönderilerek, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Kurban Bayramı’na kısa süre kala dikilen birçok parça ürün, bayramda çocukları sevindirecek. Aileler çocukları ile birlikte Kıyafet Evi’ne giderek, çocuklarına ücretsiz olarak bayramlık alabilecek. Dikiş kurslarında şimdiye kadar 2 binin üzerinde kıyafet dikilerek, Kıyafet Evi’nden çocuklara ulaştırıldı.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, MERCEK Meslek Eğitim Merkezleri’nde hem Yenişehir Halk Eğitim, hem de Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezleriyle iş birliği halinde 4 usta öğretici ile eğitim verdiklerini anlatarak, “Şubelerimizde dikilen kıyafetler, Kıyafet Evi’ndeki çocuklarımıza ulaşıyor. Son 1 ay içerisinde kursiyerlerimiz Kurban Bayramı’na hazırlık yaptılar ve çocuklara bayramlıklarını teslim etmek üzere dikimlerini gerçekleştirdiler. 2-14 yaş arasında hem erkek hem kız çocuklarına pijama, şort, elbise, etek, üst takım ve tişört olmak üzere birçok kıyafet diktiler” dedi.

Verilen eğitimlerin hobi amaçlı değil meslek edindirme hedefi ile gerçekleştirildiğine dikkat çeken Maya, “İçlerinden usta öğretici olacak olanlar var. Kendi atölyelerini açmak isteyen kursiyerlerimiz var. Artık bunu meslek olarak gördükleri için, dışarıya da evde dikim yapıyorlar. Kendi dikiş makinelerini, overlok makinelerini aldılar, para da kazanıyorlar. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Çünkü özellikle kadınlar meslek edinsin istiyorduk. Önümüz bayram. Kurban Bayramı’nda çocuklarımız mutlu olsunlar, heyecanla kıyafetlerini giyip dolaşsınlar, bayramlarını kutlasınlar diye birçok kıyafet diktik. Onların sevincini görmek, bizi de çok mutlu edecek. Bugüne kadar açmış olduğumuz 4 farklı kurstan, çoğunluğu çocuk giyim olmak üzere 2 binden fazla kıyafet dikip, Kıyafet Evi’ne teslim ettik” diye konuştu.

Birçok modül ile farklı alanlarda kıyafet dikiş teknikleri öğrettiklerini ve kursa talebin çok yoğun olduğunu kaydeden Dikiş Kursu hocalarından Helen Adanır, “Bayram için hazırlıklarımız devam ediyor. Çıkardığımız kıyafetlerimiz var. Hatay’dan geldim ve depremzedeyim. Vahap Bey’in, kadınlara sunduğu bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bayram için hazırladığımız kıyafetlerimizi, çocuklar için Kıyafet Evi’ne göndereceğiz” dedi.

Dikiş kursunun iç-dış giyim, çocuk kıyafetleri gibi modüllere ayrıldığını da belirten Adanır, “Birçok arkadaşımız buradan usta öğretici olarak çıktı. Gereken bütün malzemeleri belediyemiz temin ediyor. Biz elimizden geldiği kadar bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin azimle çalışması, Kıyafet Evi’ne kıyafet dikmek için ve meslek sahibi olmak için çaba göstermeleri bizim için çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Çakıcı: “Bu kurs sayesinde bütün kadınlar iş sahibi olabilirler”

Dikiş kursu sayesinde meslek sahibi olacağını, bu tarz kursların kadınlar için çok önemli olduğunu vurgulayan kursiyerlerden Fatma Çakıcı, “Daha önceden belgelerim vardı. Usta Öğretici Belgemi almak için, saatlerimi doldurmam gerekiyordu. Bir komşumun vesilesiyle burayı tanıdık. Biz de bu imkândan yararlanmak istedik. Yaklaşık 3 aydır kendimizi geliştirdik. Ustalık için başvurumu da yaptım. Belki ileriki zamanlarda burada usta öğretici olabilirim. Bu kurs sayesinde bütün kadınlar iş sahibi olabilirler. Ben buradan hepsine sesleniyorum; MERCEK’e başvursunlar. Buradaki imkânlar hiçbir yerde yok. Önümüz bayram ve yaptığımız kıyafetler çocukları sevindirecek. Çocukları mutlu etmek en güzel duygu bizim için” dedi.

Battal: “Diktiğimiz kıyafetleri Büyükşehir’in Kıyafet Evi’ne gönderiyoruz”

Dikiş kursunda çocuklar için kıyafet dikmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Funda Battal, “Diktiğimiz kıyafetleri Büyükşehir’in Kıyafet Evi’ne gönderiyoruz. İhtiyacı olan çocuklara veriliyor. O bize büyük bir haz ve mutluluk veriyor. Ondan dolayı daha büyük bir istekle üretiyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kız ve erkek çocukları için çok güzel kıyafetler diktik. Bayramı gerçekten bayram gibi geçirecekler” diye konuştu.

Çıldır: “Evde çok sıkılıyorduk, burada çok güzel vakit geçiriyoruz”

3 aydır dikiş kursuna geldiğini söyleyen kursiyerlerden Nuray Çıldır ise, “Dikiş dikiyoruz, vaktimiz çok güzel geçiyor. Hocamız, bilmediğimiz şeyleri gösteriyor. Kendimize de dikiyoruz. Kurstan çok memnunuz. Evde çok sıkılıyorduk, burada çok güzel vakit geçiriyoruz. İşsiz kadınların buraya gelmesini isteriz. Hem sanat öğrenirler, hem evlerine katkı yaparlar” ifadelerine yer verdi.