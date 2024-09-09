Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı.ANKARA (İGFA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde maçların tamamının THF TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlandığı Süper Lig'de, üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Kadınlar Süper Lig 2. Hafta Sonuçları
Görele Bld. 31-34 Bursa BBSK-
Adasokağı 38-29 Anadolu Üniversitesi
Armada Praxis Yalıkavak 35-27 Kırşehir Bld.
Yenimahalle Bld. 27-33 Ortahisar Bld
İzmir BBSK 31-31 Üsküdar Bld.
Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Programı
12.09.2024 - 17:00 / TRT Spor Yıldız
Bursa BBSK - Adasokağı
14.09.2024 - 14:00 / THF TV Youtube
Kırşehir Bld.. - Üsküdar Bld.
14.09.2024 - 14:00 / THF TV Youtube
Ortahisar Bld. - Armada Praxis Yalıkavak
15.09.2024 -16:00 / THF TV Youtube
Görele Bld. - İzmir BBSK
16.09.2024 -18:00 / TRT Spor Yıldız
Anadolu Üniversitesi - Yenimahalle Bld.