Çelikspor Kulübü, yeni dönemde de Barbaros Ulu başkanlığında devam etme kararı aldı. Gerçekleştirilen olağan kongrede, kulüp üyeleri ve taraftarların büyük desteğiyle Barbaros Ulu yeniden başkan seçildi. Başkan Ulu, kongre sonrasında yaptığı açıklamada, yeni dönemde daha iddialı ve güçlü bir yönetimle hedeflerini büyüttüklerini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Barbaros Ulu, yaptığı açıklamada, yeni dönemdeki hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: "Çelikspor Kulübü olarak, daha güçlü bir yönetim ve sağlam bir planlamayla yeni sezona hazırlanıyoruz. Bu kongrede aldığımız güven ve destekle kulübümüzü daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Taraftarlarımızın da desteğiyle, iddialı ve başarılarla dolu bir sezon geçireceğimizden eminim. Yönetim kadromuzda yaptığımız yeniliklerle, kulübümüzü her açıdan güçlendirdik."

"GELECEK İÇİN BÜYÜK HEDEFLER"

Ulu, Çelikspor’un uzun vadeli hedeflerine de dikkat çekerek, kulübün geleceği için büyük planlarının olduğunu belirtti: "Bu sezon sadece kısa vadeli başarıları değil, uzun vadeli bir vizyonu da hedefliyoruz. Genç yeteneklerimizi geliştirecek, altyapı çalışmalarına ağırlık verecek ve kulübümüzü her yönüyle güçlendireceğiz. Taraftarlarımıza başarılarla dolu bir sezon yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız."

Kongrede, kulüp üyelerinin ve taraftarların coşkulu desteğiyle yeniden başkanlığa seçilen Barbaros Ulu, tüm Çelikspor camiasına teşekkür ederek, güçlü bir yönetimle daha büyük hedeflere yürümek için yola devam edeceklerini belirtti.