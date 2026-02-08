İstanbul Maltepe Belediyesi, 'Kadınlar Tarih Konuşuyor' başlığıyla düzenlediği söyleşi dizisinin üçüncüsüne Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde devam etti. Etkinliğin bu haftaki konuğu, kadın tarihi ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Serpil Çakır oldu.

'Osmanlı'dan Günümüze Kadınların Hak Mücadelesi Tarihi' başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. Serpil Çakır, kadınların tarihsel süreçte verdikleri hak mücadelesini, görünmez kılınan emeklerini ve kamusal alanda var olma çabalarını tarihsel belgeler ve örnekler üzerinden ele aldı.

Çakır, Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e uzanan süreçte kadınların yalnızca hak talep eden değil, aynı zamanda toplumu dönüştüren özne olduklarını vurguladı.

Maltepelilerin ilgi gösterdiği söyleyişide, kadın tarihinin çoğu zaman resmi tarih anlatılarının dışında bırakıldığını belirten Çakır, bu nedenle kadınların kendi hikayelerini anlatmasının ve tarihsel hafızayı yeniden kurmasının önemine işaret etti.

Maltepe Belediyesi'nin kültür ve sosyal hizmetler kapsamında düzenlediği 'Kadınlar Tarih Konuşuyor' etkinlik dizisi, kadınların tarihsel ve toplumsal rolünü görünür kılmayı amaçlayan söyleşilerle devam edecek.