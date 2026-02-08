Artan düğün masrafları nedeniyle evlilik hayallerini erteleyen genç çiftler için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı bir sosyal destek adımı geldi. Büyükşehir, ihtiyaç sahibi çiftlere gelinlikten ev tekstiline kadar birçok ürünü ücretsiz sunuyor.

İZMİR (İGFA) - Ekonomik krizin evlilik planlarını zorlaştırdığı bu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli genç çiftlere yönelik yeni bir sosyal destek projesini hayata geçirdi.

Bağış yoluyla temin edilen gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetler ile belediye tarafından sağlanan ev tekstili ürünleri, evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi yurttaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile yapılan protokol kapsamında yürütülen proje, Gürçeşme Danışma ve Giyim Noktası'nın yanında hizmet veren Gelinlik, Damatlık ve Ev Tekstil Ürünleri Merkezi aracılığıyla uygulanıyor. Merkez sayesinde evlenecek çiftlerin temel ihtiyaçları karşılanırken, talepler İzmir genelindeki dayanışma ve danışma noktalarından alınmaya devam edecek.

'İYİ GÜNLERİNDE DE YANINDAYIZ'

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, merkezin ürün çeşitliliğinin artırıldığını belirterek, 'Vatandaşlarımızın sadece zor günlerinde değil, mutlu günlerinde de yanlarında olmak istiyoruz. Gelinlik ve damatlık fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde, ihtiyaç sahibi çiftler bu hizmetten ücretsiz faydalanabiliyor' dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Cansel Şimşek ise, genç çiftlerin mutluluğuna ortak olmanın kendileri için büyük bir memnuniyet olduğunu vurgulayarak, 'Vatandaşlarımız hayal ettikleri gelinliği burada bulabiliyor. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz' ifadelerini kullandı.