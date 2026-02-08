6 Şubat depremlerinin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesine seferber olarak arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinde aktif görev alan hayırsever polis memuru Mustafa Şahin, depremlerin yıl dönümünde de afetzedeleri yalnız bırakmadı.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Onikişubat ilçesine bağlı Azerbaycan Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, deprem şehidi ailelere yönelik gezici aşevi aracılığıyla sıcak çorba ve yemek ikramında bulunuldu.

Programda konuşan Gezici Aşevi Sorumlusu Hamza Atabil, ikramların 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların aziz hatırasına ithafen gerçekleştirildiğini belirterek, destek ve katkılarından dolayı polis memuru Mustafa Şahin'e teşekkür etti.

