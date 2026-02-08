İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz bakım, onarım ve şarj hizmeti sunduğu Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu, bir yılda yaklaşık bin engelli yurttaşın hayatını kolaylaştırdı.

İZMİR (İGFA) - Tekerlekli sandalyesi bozulan engelli yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli bir ihtiyaca çözüm sunuyor. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu, ücretsiz hizmetleriyle sosyal belediyeciliğin somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Yolda kalan engelli yurttaşlar, 0232 293 98 24 numaralı telefon hattı ya da 153 Hemşehri İletişim Merkezi aracılığıyla belediyeye ulaşabiliyor. İhbarın ardından ekipler, engelsiz ulaşım araçlarıyla yurttaşın bulunduğu adrese giderek destek sağlıyor. Onarım gerektiren tekerlekli sandalyeler Konak Hizmet Merkezi'ndeki istasyona götürülürken, tamir süresi boyunca yurttaşlara ücretsiz yedek sandalye veriliyor. Böylece günlük yaşamın aksaması önleniyor. Merkezde ayrıca akülü tekerlekli sandalyeler için şarj hizmeti de sunuluyor.

'ARAÇLARIMIZ ELİMİZ AYAĞIMIZ'

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Konak Hizmet Merkezi Sorumlusu Simay Demirezen, verilen hizmetin hayati önemde olduğunu belirterek, 'Tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımlarını tamamen ücretsiz yapıyoruz. Yolda kalan yurttaşlarımızı bulundukları yerden alıp hizmet merkezimize getiriyoruz. 2025 yılı içinde yaklaşık bin kişiye bakım, onarım ve şarj hizmeti sunduk' dedi.

Demirezen, tekerlekli sandalyelerin engelli bireyler için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, 'Bu araçlar bizim elimiz ayağımız. Küçük bir arıza bile yolda kalmamıza neden olabiliyor. Merkezimiz hem erişilebilir bir noktada hem de alanında deneyimli personelle hizmet veriyor' ifadelerini kullandı.