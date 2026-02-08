Edirne'de Keşan'ın sevilen isimlerinden merhum İbrahim Girgin anısına düzenlenen geleneksel tavla turnuvası, bu yıl çok anlamlı bir bağışa imza attı. Turnuvadan elde edilen ödüller, SMA hastası Melek Çoruh'un tedavisi için bağışlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Şehir Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen İbrahim Girgin Tavla Turnuvası, bu yıl da yoğun bir katılımla tamamlandı. Turnuva boyunca dostluk ve centilmenlik ön planda tutulurken, final müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Ödül Törenine Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı, İsmail Büyükvarlık, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Necmi Sezer, Keşan Şehir Kulübü Başkanı Göksel Aktaş katıldı.

TURNUVANIN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Zorlu geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren isimler şunlar oldu:

Kadir Er (Turnuva Birincisi), Hasan Bilir, Fahri Tunç, Hasan Çirozlar

ANLAMLI BAĞIŞ: ÖDÜLLER MELEK KIZIMIZA UMUT OLDU

Turnuvayı sıradan bir spor organizasyonundan ayıran en önemli gelişme ödül töreninde yaşandı. Dereceye giren yarışmacıların kazandıkları ödüller, Keşan'ın evladı SMA hastası Melek Çoruh'un tedavi masraflarına katkı sağlamak amacıyla bağışlandı. Yarışmacıların bu duyarlı hareketi, izleyiciler ve katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

KEŞAN ŞEHİR KULÜBÜ'NE TEBRİK

Merhum İbrahim Girgin'i rahmet ve özlemle anan katılımcılar, bu geleneğin yaşatılmasının Keşan'ın sosyal dokusu için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kentin sosyal ve kültürel yaşamına sunduğu katkılar nedeniyle Keşan Şehir Kulübü yönetimine de özel olarak teşekkür