Edirne siyasetinin köklü isimlerinden, merhum Edirne Milletvekili Evren Bulut'un kardeşi olan ve bölge tarımına sunduğu katkılarla tanınan Zeki Bulut için, Tarım Kredi Kooperatifi çalışanları tarafından Keşan Hükümet Konağı önünde lokma hayrı düzenlendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da uzun yıllar İl Genel Meclis Üyeliği ile Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan merhum Zeki Bulut, aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümünde unutulmadı.

Merhum Zeki Bulut'un anısı yad edilirken ruhu için duaların okunduğu lokma hayrına Bulut ailesinin yakınlarının yanı sıra siyaset dünyasından isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eski mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında, Zeki Bulut'un gerek İl Genel Meclisi'nde yürüttüğü çalışmalarla gerekse Tarım Kredi Kooperatifi'ndeki görevleriyle Edirne ve Keşan'ın tarımsal kalkınmasına önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Beyefendi kişiliği ve çalışkanlığıyla bölge halkının takdirini kazanan Bulut, sevenleri tarafından rahmet ve minnetle anıldı.