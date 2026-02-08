Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçeleri gibi Kayserililere nefes olan yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetemindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve daha temiz bir şehir için yaz kış demeden hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, vatandaşlara nefes olan park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçelerinde bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı atölyeler ekipleri Büyükşehir Belediyesi görev sahasında yer alan park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçelerinde kent donatıları, spor aletleri ve oyun gruplarının bakım onarımlarını yapıyor. Ekipler ayrıca kırılan, arızalan ve kullanılamayan malzemelere de yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bakım onarım için en kısa zamanda müdahalede bulunuyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince İnönü parklarında, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde, Büyükşehir Parkı'nda, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Osman Kavuncu parklarında, Zümrüt Parkı'nda, Erciyes Kayak Merkezi'nde, Kurşunlu Parkı'nda ve Selçuklu Hobi Bahçesi'nde bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Öte yandan, İnönü parkları, Selçuklu Mesire Alanı ve Osman Kavuncu parklarında mevcutta bulunan oyun gruplarının bakım onarımlarını gerçekleştiren ekipler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaya kapısına kaynak yapımı, Büyükşehir Parkı'nda asmalık bölgesi ve havuz bölgesinde bakım onarım çalışmaları, Kurşunlu Parkı'nda çit tamirini, Zümrüt Parkı'nda sallanan bank tamiri ve Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı otopark bölgesinde yaya merdivenlerinin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kent merkezinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan parklardaki donatıların bakım ve onarımını da aksatmayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda mevcutta bulunan oturma banklarının bakım onarımlarını da yaparak daha sağlıklı bir şekilde kullanıma sundu.