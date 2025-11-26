Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Halkbank iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı', Türkiye genelinde kadın girişimcilere eğitim ve mentörlük desteği sunacak.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimcilerin potansiyelini görünür kılmanın ülkenin güçlü yarınları için kritik olduğunu belirterek, 'Bu inançla kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Bakanlık ile Türkiye Halk Bankası iş birliğinde hayata geçirilen 'Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim Programı' kapsamında hazırlanan eğitim tırı, 9 ilde kadınlara girişimcilik, finansmana erişim, mentörlük, pazarlama ve markalaşma eğitimleri verecek. Göktaş, programla Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine destek olunacağını vurguladı.

2025 Aile Yılı kapsamında, kadın kooperatiflerinin desteklendiğini, bugüne kadar 1,2 milyon kadına finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini ve e-ticaret eğitimlerinin yaygınlaştırılacağını aktaran Göktaş, 'Kadın girişimciliği, iyileşmenin, ilerlemenin ve büyümenin en güçlü dinamiklerinden biri' dedi.

Törenin ardından Bakan Göktaş, eğitim tırının direksiyonuna geçerek Karadeniz'e uğurladı.

Tır, Türkiye genelinde kadınlara eğitim ve mentörlük desteği sunacak ve kadınların hem kendi işlerini geliştirmelerine hem de bakanlığın hizmetlerinden faydalanmalarına olanak sağlayacak.