Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kadın girişimcileri Anadolu'nun 7 stratejik noktasında küresel ticarete hazırlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin kadın girişimcilerini ve profesyonellerini küresel pazarlara entegre etmek amacıyla başlatılan 'Uluslararası Ticarette Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi'nin lansmanı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Proje, 5 kıtada 30 ülkede 3 binden fazla kadını kapsayan uluslararası bir ekosisteme dayanıyor ve Anadolu'nun 7 stratejik bölgesinde kadın ihracatçıların kapasitesini artırmayı hedefliyor. Projeyle, yeşil mutabakat, karbon düzenlemeleri, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim konularında kapsamlı bir eğitim ve mentorluk programı sunulacak. 'Güçlü Kadın, Güçlü Ticaret' mottosuyla yürütülecek çalışma, kadınların üretimden ihracat değer zincirinin tamamına etkin katılımını destekliyor.

UKODER Başkanı Çiğdem Ağdağ, lansmanda yaptığı konuşmada, proje ile kadın girişimcilerin sadece bugünün ticaretine değil, yarının dijital ve sürdürülebilir küresel pazarlarına hazır hale getirileceğini vurguladı. Ağdağ, '5 kıtada 30 ülkeyi kapsayan küresel ağımızdan edindiğimiz deneyimi Anadolu'nun stratejik noktalarına taşıyoruz. Amacımız, yerel üretimimizi küresel pazarlarda vazgeçilmez kılmak' dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kadın girişimcilerin ihracatta kritik rol oynadığını belirterek, projenin teorik bilgiyi sahadaki başarıya dönüştürecek bir eğitim ve mentorluk programı sunduğunu ifade etti. 'Kadınlarımızın dış ticaretin her aşamasında etkin rol almasını sağlayacak ve ihracatta orta-uzun vadeli hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız' dedi.

TİCARET BAKANLIĞI: KADIN İHRACATÇILARA POZİTİF AYRIMCILIK

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise projenin Türk ekonomisinin kesintisiz büyümesinde kadın ihracatçıların önemini güçlendireceğini belirtti. Kılıçkaya, ihracatın her aşamasını kapsayan 33 milyar TL'lik bütçenin kadın girişimcilere öncelikli olarak sunulacağını vurguladı.

Lansman etkinliğinde Selma Cengiz moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, kadın girişimcilerin ihracattaki engelleri ve küresel pazarlardaki fırsatları tartışıldı.

Panelistler arasında Pınar Taşdelen Engin, Sevda Kayhan ve Esra Özcan yer aldı.

7 İL, 7 BÖLGESEL DİNAMİK: KADIN İHRACATÇILARIN KAPASİTESİ ARTACAK

Proje, Şubat ayında İstanbul'daki TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde başlayacak ve Tekirdağ, Aydın, Gaziantep, Mersin, Konya, Trabzon ve Erzurum'da bölgesel etkinliklerle devam edecek.

Her il, kendi stratejik sektörel avantajına göre; Tekirdağ 'Sanayi ve Avrupa pazarı entegrasyonu', Aydın 'Tarımsal katma değer', Gaziantep 'Sanayi ve ihracat kültürü', Mersin 'Lojistik ve liman gücü', Konya 'Makine üretimi', Trabzon 'Karadeniz ticaret aksı', Erzurum 'Hayvancılık, kış turizmi ve hizmet sektörü' alanlarında kadın girişimcilere özel eğitimler ve mentorluk sağlayacak.

Katılımcılar, yeşil finansman, dijital tedarik zinciri ve uluslararası mevzuat konularında rehberlik alacak.