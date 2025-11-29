Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde örnek belediyecilik anlayışıyla dikkat çeken Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu kez de çalışma sahasındaki hareketiyle gündem oldu.

PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - İlçede devam eden kaldırım yenileme çalışmalarını incelemek için sahaya giden Başkan Tekin, parke taşı ustalarını şaşkına çeviren bir işe imza attı.

Kaldırım taşı döşeyen ekiplerin yanına gelen Başkan Tekin, önce işçilere 'kolay gelsin' diyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından eldivenleri takıp ekiplere eşlik eden Tekin, parke taşlarını teker teker yerine yerleştirmeye başladı.

Ustaların şaşkın bakışları arasında hummalı bir tempo ile çalışan Başkan Tekin, kısa sürede kaldırımda bir bölümün taş döşemesini tamamladı. Bu anlara tanıklık eden işçiler ve vatandaşlar, 'Başkanımız her işin başında, gerektiğinde sahada bizlerle birlikte' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Tekin, yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

'Biz Pazaryeri'ne hizmet etmeye geldik. Gerektiğinde taşı da dizeriz, gerektiğinde küreği de vururuz. Önemli olan vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak.'

Kadın bir belediye başkanının sahada bizzat çalışmalara katılması, ilçede takdirle karşılandı. Parke taşlarını ustaca döşeyen Başkan Tekin'in görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.