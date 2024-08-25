Konya'da Selçuklu Belediyesi, tarihi hafızanın korunması ve desteklenmesi adına önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Selçuklu’nun kadim geçmişini gelecek nesillere aktarmak için adeta bir Selçuklu rehberi olan kadimmirasinizinde.com sitesi erişime açıldı.KONYA (İGFA) -İsmini kadim medeniyet Selçuklu’dan alan Selçuklu Belediyesi bu emaneti gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu bilinçle hazırlanan ve Selçuklu medeniyetine dair birçok bilgiye erişimin sağlanacağı ve önemli bir akademik kaynak olan kadimmirasinizinde.com web sitesi erişime açıldı.

Selçuklu Belediyesi tarafından kullanıma sunulan web sitesinde tamamı Selçuklu Belediyesi’nce oluşturulan kaynak eserler yer alıyor.

Selçuklu medeniyeti ile ilgili en kapsamlı araştırmaların kitaplaştırılarak gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynayacak sitede Selçuklu medeniyetinin kodları yer alıyor. Site içerisinde tarihi ve kültürel mirasın pekiştirilmesi için bugüne kadar Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, yarışmalar, sergiler de bulunuyor. Selçuklu’yu anlamak ve bu medeniyetin izlerini yerinde görerek yakından tanımak isteyenler için bir rehber özelliği taşıyan site Selçuklu’daziyaret edilecek yerlerle ilgili de ayrıntılı bir şekilde bilgi veriyor.

Selçuklu Belediyesi’nin ecdat mirasına sahip çıkmak adına çok önemli çalışmalara imza attığını ve bunu kurumsallaştırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türk Medeniyeti'nin doğduğu topraklar olan Orta Asya’dan yaşadığı topraklara Anadolu’ya kadar tarih içerisinde kesintisiz bir şekilde gelebildiğini, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletinin her biri kendisine özgü,dünya tarihinde iz bırakmış devletler olduğunun altını çizdi.

"Bu köklü devlet geleneğinde ismini almış olduğumuz Selçuklular kültürel çalışmalarımızın ilham kaynağıdır" diyen Pekyatırmacı, "Büyük Selçuklu Devleti Asya’nın tamamına, Kuzey Afrika’ya, Anadolu’ya hatta balkanlara kadar tesir etmiş büyük bir medeniyetti. Onların izlerini bugün her coğrafyada görmek mümkün. Anadolu Selçuklu Devleti ise bizim bugün yaşadığımız toprakların mayasını oluşturmuştur. Bugünü anlamak için mutlaka Selçuklu tarihini okumak anlamak gerektiğini düşünüyorum.Tarih boyunca varlığını sürdüren Türk devletlerine, özellikle ismini almış olduğumuz Selçuklu devletlerine karşı bir vefa borcumuz olduğuna inanıyorum. 2000’li yıllardan önce ne yazık ki bu alana yeterince önem verilmemiş. Cumhurbaşkanımızın başbakan olarak seçilmesinden sonra hem merkezi hükümet hem payitaht şehir Konya yönetimleri bu alana özel ilgi göstermeye başlamışlardır. Selçuklu Belediyesi öncülüğünde onlarca kültürel çalışmalar yapılmış, sempozyumlar düzenlenmiş, makaleler yayınlanmış, dünyanın her noktasında Selçuklu izleri araştırılmıştır" diye konuştu.