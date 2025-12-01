Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Yerlikaya, olayın ardından yetkililerin hızlı ve etkin çalışmalarıyla şüphelinin adalete teslim edildiğini vurguladı.

Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, şiddet uygulayan kişinin B.S. isimli engelli şahıs olduğu belirlendi ve kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, bir sanal medya hesabı üzerinden canlı yayında bir erkeğin yanında bulunan kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yapılan canlı yayında kadına şiddet uygulayan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

