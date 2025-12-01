Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden kadına şiddet görüntüsü paylaşan B.S. isimli şüpheliyi yakaladı.
ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yapılan canlı yayında kadına şiddet uygulayan şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, bir sanal medya hesabı üzerinden canlı yayında bir erkeğin yanında bulunan kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı tespit edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, şiddet uygulayan kişinin B.S. isimli engelli şahıs olduğu belirlendi ve kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya, olayın ardından yetkililerin hızlı ve etkin çalışmalarıyla şüphelinin adalete teslim edildiğini vurguladı.