İçişleri Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bir çocuk ve babasına yönelik saldırının tüm yönleriyle araştırılması için mülkiye ve jandarma müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bir bebek ile babasına yönelik gerçekleştirilen saldırı kamuoyunda büyük tepki topladı.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla olayın tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla mülkiye ve jandarma müfettişi görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlık, vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, özellikle çocuklara yönelik şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durulacağını ifade etti.

Yetkililer, saldırıda yaralanan baba ve 14 aylık çocuğa acil şifalar dileyerek, sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu.