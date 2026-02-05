Jandarma Asayiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (JASDER) Genel Başkanı İsmail Altmışkara, Türkiye üzerindeki tehdit ve oyunlara karşı milletin birliğini vurguladı, 'Ayrılıkta zayıflık, birlikte kuvvet vardır' dedi.

Abdülkadir DURGUT / DİYARBAKIR (İGFA) - JASDER Genel Başkanı İsmail Altmışkara, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlere karşı net bir mesaj verdi.

Türk milletinin tarih boyunca zorluklara karşı dimdik durduğunu belirten Başkan Altmışkara, 'Altını çizerek ifade ediyorum ki; bu millet yedi düvele karşı dimdik durmuş, gerektiğinde canını ortaya koymuş bir millettir. Türkiye üzerinde hesap yapanlar şunu iyi bilmelidir ki; Türk Milleti asla ve asla bu oyunlara müsaade etmeyecektir' dedi.

Başkan Altmışkara, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, özellikle son dönemde ülke üzerinde oynanmak istenen senaryolara karşı herkesin daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin güçlü bir devlet geleneğine sahip olduğunun altını çizen Altmışkara, 'Bizler dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruattır' ifadelerini kullandı.

JASDER olarak her zaman milletin huzuru, güvenliği ve dayanışması için çalıştıklarını belirten Altmışkara, 'Ayrılıkta zayıflık, birlikte kuvvet vardır. Hep birlikte Türkiye'yiz ve Türkiye kalacağız' diyerek birlik çağrısı yaptı.