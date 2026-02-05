Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yeni Karpuzlu beldesinde yol kenarındaki yüksek duvarlı sulama kanalına düşen Aytekin Bayraktar hayatını kaybetti. Bölge halkı, yıllardır tehlike saçan kanallar için 'Bu bir kaza değil, ihmaldir' diyerek acil önlem çağrısı yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yeni Karpuzlu beldesinde, yol kenarında bulunan yüksek beton duvarlı sulama kanalı bir kez daha can aldı.

Aracıyla kanala uçan Aytekin Bayraktar, dik beton duvarlar nedeniyle dışarı çıkamayarak yaşamını yitirdi. Olay, bölgede uzun süredir dile getirilen güvenlik ihmallerini yeniden gündeme taşıdı. Bölge sakinleri, ana cadde üzerinde yer alan ve iki aracın rahatlıkla yan yana geçebileceği genişlikteki beton sulama kanalını 'ölüm tuzağı' olarak nitelendiriyor. Vatandaşlar, kanalın içine düşen insan ya da hayvanların tutunabileceği veya çıkabileceği hiçbir noktanın bulunmadığını, bu nedenle yaşananların tesadüf değil, öngörülebilir bir ihmal olduğunu dile getiriyor.

Daha önce de çok sayıda hayvanın aynı kanalda telef olduğunu hatırlatan mahalle sakinleri, Aytekin Bayraktar'ın ölümüyle birlikte sabırlarının tükendiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden 'Sesimizi duyuralım' çağrısı yapan vatandaşlar, yetkililerden acil ve kalıcı önlemler alınmasını talep etti.

Halkın hazırladığı talep listesinde, kanal içerisine güvenli kaçış rampaları ve merdivenler yapılması, yol ile kanal arasına yüksek ve sağlam bariyerler yerleştirilmesi ve gece görüşünü artıracak kesintisiz aydınlatma sisteminin kurulması öncelikli maddeler arasında yer aldı. 'Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın' diyerek ortak ses yükselten Yeni Karpuzlu halkı, yetkililerin bu haklı ve acil çağrıya kayıtsız kalmamasını isterken, alınacak basit ancak etkili önlemlerle benzer acıların önüne geçilebileceği vurgulandı.