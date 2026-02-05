TÜYAK tarafından yayımlanan TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi (E-Dergi)'nin 31. sayısı, yangın güvenliği alanındaki güncel gelişmeleri ve sektörel değerlendirmeleri içeren zengin içeriğiyle okurlarla buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Bu sayıda, geniş katılımla gerçekleştirilen TÜYAK Çalıştayı odağında hazırlanan kapsamlı analizler ve teknik değerlendirmeler yer alıyor.

Alanında uzman isimlerin katkılarıyla oluşturulan içerikler, yangın mühendisliği ve yangından korunma uygulamalarına ışık tutmayı amaçlıyor.

31. SAYIDA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA KONULAR

Büyük katılımla gerçekleştirilen TÜYAK Çalıştayı'ndan elde edilen önemli sonuçlar, TÜYAK 2025 Çalıştayı Taslak Sonuç Bildirgesi, Yapı malzemelerinin yangın karşısındaki davranış özellikleri ve genel tasarım yaklaşımları, Yangından korunma sistemlerine ilişkin akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen periyodik muayeneler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Murat Bayram ile gerçekleştirilen özel röportaj yer alıyor.

Bilimsel ve teknik içeriğiyle sektöre katkı sunmayı hedefleyen TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi'nin 31. sayısı, yangın güvenliği alanında çalışan tüm paydaşlar için önemli bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor.