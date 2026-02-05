Bunlar da ilginizi çekebilir

Dinleyicilerin zaman zaman eserlere eşlik ettiği programın sonunda Koro Şefi Erol Uzun'a çiçek takdim edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri yıl boyunca devam edecek.

Trabzon Müzik Eğitim Merkezi Derneği üyelerinin sevilen türküleri seslendirdiği konserde, salonu dolduran izleyiciler, koro ve solistlerin başarılı performanslarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

