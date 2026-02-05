Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gençliğin geleceğine ışık tutacak Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi Projeleri'nin inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

SAKARYA (İGFA) - İçerisinde 1 milyon kitaplı bilgi kaynağı, teknoloji, kodlama, tasarım, araştırma merkezleri, kafeteryalar, salonların yer alacağı her iki projenin de süratle devam ettiğini ifade eden Alemdar, son duruma ilişkin teknik açıklamalar yaptı.

Başkan Alemdar konferans salonu, tiyatro salonu, okuma, araştırma salonları, çocuk kütüphanesi, çalışma odalarıyla gençlik için yepyeni bir gelecek olan Şehir Kütüphanesi'nde zemin güçlendirme ve temel kazı işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

%50 AŞILDI

Öte yandan şehirde araştırmanın, kodlamanın, tasarımın merkez üssü olacak Bilim Merkezi'nde ise çelik konstrüksiyon imalatlarının yüzde 90'ının tamamlandığını ve genel projenin ise yüzde 50 seviyesini aştığını ifade eden Başkan Alemdar, 'Her iki proje de tamamlandığında büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacak. Gençlik için yeni bir Sakarya inşa ediyoruz' vurgusu yaptı.

'GELECEKLERİNE YÖN VERECEK ADIMLARI ATACAKLAR'

Başkan Alemdar şöyle dedi: 'Gençlik için yeni bir Sakarya inşa ediyoruz. Binlerce gencimiz her iki projemiz de tamamlandığında geleceklerine yön verecek önemli adımları buralarda atacak. Sınırsız bilgi kaynağı, teknoloji, kodlama, tasarım ve araştırmanın merkezi şehrimiz olacak. Kütüphane inşaatında zemin güçlendirme ve temel için kazı işlemleri devam ediyor, ekipler gayretle çalışıyorlar. Şehir Kütüphanemiz; konferans salonu, tiyatro salonu, okuma ve araştırma salonları, çocuk kütüphanesi, özel sınıflar ve çalışma odaları, engelli okuma salonları ve bilgisayarlı çalışma odalarını bünyesinde barındıracak. 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek tesis ile Sakarya'mızda büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacak.'

'KAPILARINI GENÇLERİMİZE EN KISA SÜREDE AÇACAĞIZ'

Bilim Merkezi'nin inşasına ilişkin gelinen süreci anlata Alemdar, '7 bin 500 metrekare alanda inşa ediyor olduğumuz yapının çelik konstrüksiyon imalatlarının %90'ını tamamladık. Proje genelinde de %50 seviyelerine ulaşmış durumdayız. Hızlıca çatı ve cephe kaplama imalatına geçip sona yaklaşmak istiyoruz. İçerisinde kuluçka merkezinin de yer alacağı Bilim Merkezi, şehirde araştırmanın, kodlamanın, tasarımın merkez üssü olacak. Her iki projemizi de en kısa sürede şehrimize kazandırmak, kapılarını gençlere açmak için gayretle çalışıyoruz' dedi.

Alemdar, çalışmaların her bir detayına ilişkin teknik ekipten bilgi aldı. Donatım bölgesinde inşa edilecek her iki proje, bölgede gençlik için yepyeni bir bilim-sanat kampüsü niteliği taşıyacak.