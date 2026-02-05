Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini vatandaşların en güzel şekilde yaşayabilmesi için kent genelindeki camilerde temizlik seferberliği başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Vatandaşların ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşayabilmesini amaçlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kent merkezi ve ilçelerde bulunan camilerde temizlik ve hijyen çalışması başlattı.

Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi ekipleri bu kapsamda önceki gün Karahasanlı Mahallesindeki kentin simge ibadethanelerinden biri olan Hilal Camii'nde iç ve dış temizlik yaptı.



RAMAZAN AYINA KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR



Çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar, avizeler, pencereler, mihrap ve minber gibi noktalar özenle temizlenirken; ortak kullanım alanlarında bulunan şadırvan, abdesthane ve tuvaletler de hijyen kurallarına uygun hale getirildi.

Denizli merkez ve ilçelerdeki camilerde sürdürülen temizlik çalışmalarının ramazan ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.