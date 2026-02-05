Kırsal kalkınmaya büyük önem vererek her zaman çiftçinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerine nefes olacak bir projeyi daha hayata geçirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvan yetiştiricilerinin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla desteklerini sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticileri ekonomik olarak güçlendirmek amacıyla büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik kaba yem desteği projesi hayata geçirildi.

Ziraat odaları tarafından bildirilen İşletme Tescil Belgesi kayıtlarına göre 1 ile 5 arasında büyükbaş hayvana sahip üreticilere, yüzde 100 hibeli kaba yem desteği sağlandı.

Proje kapsamında 17 ilçede 400 üreticiye toplam 340 ton kaba yem dağıtıldı.

Yüzde 100 hibeli kaba yem desteğinden yararlanan üreticiler, her zaman yanlarında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.